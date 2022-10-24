Москва, 24 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Россия поднимет в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы», заявил 24 октября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«После вчерашних телефонных переговоров министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами из Франции, Великобритании, Турции, но также еще и с главой Пентагона, мы предприняли необходимые шаги по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего в ООН», — заявил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что у Москвы «есть конкретная информация относительно тех учреждений на [территории б. УССР], тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить ту самую «грязную бомбу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недоверие западных стран в отношении намерения киевского неонацистского режима применить в отношении России «грязную бомбу» не отменяет реальности такого шага со стороны Киева.

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