* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:17 — REGNUM Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Юдинцев © ИА REGNUM

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезглавили члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по имени Сайфулла в уезде Дашт-Кала афганской провинции Тахар. Об этом сообщают местные источники afintl.com.

Хаджи Сайфулла был схвачен боевиками на прошлой неделе. Он был одним из приближённых главы этого уезда. Сейчас его тело находится в уездной больнице Дашт-Кала.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не предоставили комментариев.

Источник также добавляет, что трое боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты прошлой ночью в ходе столкновения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпело поражение в Афганистане и с этой группировкой покончено.

Но за год, прошедший с момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за несколько смертоносных нападений в разных частях Афганистана.

Страны Туркестана также выразили обеспокоенность присутствием иностранных боевиков на севере Афганистана. Отвергая эти утверждения, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что территория Афганистана не будет использоваться против какой-либо страны.