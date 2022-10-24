Москва, , 14:16 — REGNUM Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий призвал участников Собора РПСЦ «усилить молитву и принять добровольный трехдневный пост, чтобы Господь умилостивился над нами и отклонил Свой гнев и даровал нам мир и победу над внешними и внутренними врагами». Об этом сообщается на сайте Церкви.

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий сайт РПСЦ

«Мы собрались, чтобы подвести итоги деятельности нашей Церкви в 2021–2022 годах», — подчеркнул митрополит. По его словам, «за истекший год произошли значительные исторические события в нашей стране — это, в первую очередь, начало в феврале государственной специальной военной операции» на территории б. УССР. В настоящее время «военные действия приняли широкий масштаб, идет мобилизация военнослужащих, в тылу идет наращивание мощностей оборонной промышленности, увеличение материальной базы для успешных военных действий».

29 сентября 2022 года в Кремле состоялся акт присоединения четырех областей к России — это Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области! Это историческое событие восстановило историческое единство и духовную связь с Россией тех людей, которые последние несколько лет подвергались преследованию, обстрелам лишь за то, что они хотели оставаться русскими людьми и говорить на родном русском языке. Присоединение этой исконной русской территории к России — большая духовная и стратегическая победа, как и присоединение Крыма в 2014 году», — сказал предстоятель РПСЦ.

Он отметил, что «мы вступили в противостояние с носителем мирового зла диаволом, и поэтому для победы нам, русским людям, необходимо делать все возможное, чтобы одолеть древнего врага рода человеческого силой Креста, молитвой и пощением. Мы с Божией помощью должны победить в этом глобальном противостоянии, как это было ранее в истории нашего Отечества, иначе, как отметил президент (России Владимир Путин — ИА REGNUM), Запад готовит нам моральное и материальное рабство, где будет духовно калечить наших детей, разрушать православные традиции Руси».

Как заявил митрополит Корнилий, «вспомнив, как наши благочестивые предки мужественно и самоотверженно защищали Россию от врагов и супостатов в годы грозных военных событий прошлого века, последуем их примеру. Будем усердно взывать к Богу о даровании победы нашим воинам, мужества и мудрости нашим правителям и полководцам, единения и самоотдачи труженикам фронта и тыла, духа стойкости и крепкой веры в нашу победу всему русскому народу».