Москва, , 14:11 — REGNUM Цены на газ в Европейском союзе (ЕС) росли еще до начала специальной военной операции, а с февраля 2022 года наблюдалось лишь ускорение этого роста на фоне сокращения импорта энергоносителей из России, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В свою очередь переход стран ЕС к закупкам газа в сжиженном виде (СПГ) на спотовом рынке обусловил еще больший рост оптовых цен. Параллельно сложившаяся привязка оптовых цен на газ в ЕС к электроэнергии привела к скачку цен на электроэнергию.

Переход производителей электроэнергии на уголь и нефть привели к росту цен и на эти энергоносители, что, опять же, обусловило рост цен на электроэнергию. Таким образом, сформировался замкнутый круг роста цен. Более того, складывающийся устойчивый дефицит газа на мировом рынке стал причиной роста цен и на других региональных рынках, в частности, в странах Азии.

На самом деле, последствие существенного снижения поставок газа из России еще только предстоит оценить к 2023–2024 гг., поскольку пока еще не приходится говорить о серьезном структурном дефиците на рынке газа в ЕС ввиду того, что его газохранилища почти заполнены.

Поэтому пока нет и сложившегося дефицита на рынке, который, однако, может возникнуть, если странами ЕС не будут найдены дополнительные источники поставок газа.

К сожалению, сейчас ценообразование на европейском рынке электроэнергии Европы осуществляется по предельным издержкам, отражая наиболее затратные источники производства электроэнергии, чтобы удовлетворить текущий спрос на нее.

Рост цен на газ обусловил существенный отрыв предельных издержек от уровня средних издержек, и это привело к тому, что многие производители электроэнергии, которые продолжают производить ее из дешевых источников, получают огромные прибыли, а потребители оплачивают значительно выросшие счета за электроэнергию.

Это в еще большей степени обусловливает перекосы на рынке, и в дальнейшем способно сделать цены на газ стабильно высокими. Незначительное снижение цен на газ в последние недели обусловлено лишь высоким уровнем заполненности газохранилищ, что дает лишь кажущуюся уверенность в стабильности рынка.

Следует отметить, что механизм ценообразования на рынке газа ЕС в последние годы претерпевал изменения: если еще два десятилетия назад большая часть продаваемого газа по цене привязывалось к нефти, то уже к 2018 году свыше 70% газа в Европе продавалось по спотовым ценам. И этот механизм был хорош, когда страны ЕС получали дешевый трубопроводный газ из России.

Однако в последние месяцы ситуация изменилась: спотовые цены растут по мере нехватки газа и продолжающегося роста импорта дорогого СПГ из США (уже в июне 2022 года цены на сжиженный газ возросли по сравнению с июнем 2021 года более чем в два раза). Напротив, те немногие страны ЕС, которые смогли сохранить поставки газа из России по долгосрочным контрактам, сохранили и низкие цены поставок.

В таких условиях следует говорить о хронически высоких ценах на газ и электроэнергию в Европе, которые будут сохраняться еще долгое время. Европа пока не может добиться ни заметной диверсификации поставок, ни сокращения энергопотребления, ни (что самое важное!) фактически непреодолимой разобщенности газового и электроэнергетического рынков», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам МВФ, в 2023 году Европа рискует столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество.

Читайте также: МВФ предрёк ЕС рекордный рост в 2023 году цен на газ и электричество