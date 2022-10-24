Москва, , 14:11 — REGNUM Новые режимы, введенные сразу в нескольких регионах Российской Федерации, позволяют государству мобилизовать бизнес-экономику, заблокировать и даже изъять банковские вклады. Об этом 23 октября в своем телеграмм-канале заявил экономист Александр Воронков. Он подтвердил, что при военном положении у государства есть такое право. Другой вопрос, решит ли власть им воспользоваться.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я действительно считаю, что государству ваши деньги просто так не нужны, но очень важно, чтобы вы понимали, что если государству ваши деньги понадобятся, государство ни разу не подумает о том, что эти деньги вы зарабатывали всю жизнь. Их заблокируют. То есть при определенных условиях они могут это делать, это будет полностью абсолютно законно, на 100%», — пояснил экономист, комментируя введение военного положения и специальных режимов в нескольких регионах РФ.

Также он добавил: «Заранее сказать, будет ли это или не будет, нельзя. Но это возможно, и это единственное, что вы должны знать при принятии решения относительно своих вкладов, других каких-то сбережений и так далее».