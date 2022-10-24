Москва, 24 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Новые режимы, введенные сразу в нескольких регионах Российской Федерации, позволяют государству мобилизовать бизнес-экономику, заблокировать и даже изъять банковские вклады. Об этом 23 октября в своем телеграм-канале заявил экономист Александр Воронков. Он подтвердил, что при военном положении у государства есть такое право. Другой вопрос, решит ли власть им воспользоваться.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Я действительно считаю, что государству ваши деньги просто так не нужны, но очень важно, чтобы вы понимали, что, если государству ваши деньги понадобятся, государство ни разу не подумает о том, что эти деньги вы зарабатывали всю жизнь. Их заблокируют. То есть при определенных условиях они могут это делать, это будет полностью, абсолютно законно, на 100%», — пояснил экономист, комментируя введение военного положения и специальных режимов в нескольких регионах РФ.

Также он добавил: «Заранее сказать, будет ли это или не будет, нельзя. Но это возможно, и это единственное, что вы должны знать при принятии решения относительно своих вкладов, других каких-то сбережений и так далее».