Пекин, , 14:11 — REGNUM Китай планирует нанять 37 100 государственных служащих для работы в центральных правительственных учреждениях и учреждениях, непосредственно подчиненных им, в рамках набора государственных служащих в 2023 году, сообщило Национальное управление гражданской службы, передает 24 октября агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявки будут приниматься онлайн с 25 октября по 3 ноября, а вакансии будут размещены на авторизованных веб-сайтах, сообщили в администрации. Кандидатам необходимо будет сдать национальный письменный экзамен, который планируется провести 4 декабря по всей стране, в то время как тем, кто претендует на определенные должности, необходимо будет пройти дополнительные тесты на профессиональные навыки.

В общей сложности 25 000 вакансий будут открыты исключительно для выпускников университетов 2023 года, чтобы повысить занятость этой ключевой демографической группы. Более 3000 вакансий будут открыты только для тех, кто работает в отдельных проектах начального уровня, а также для ветеранов, имеющих высшее образование и проработавших не менее пяти лет.