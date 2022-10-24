Бухарест, 24 октября 2022, 14:11 — REGNUM Министр обороны Румынии Василе Дынку подал в отставку 24 октября в связи с оказываемым на него давлением из-за его стремления прекратить конфликт на территории бывшей УССР путем переговоров, сообщает Reuters.
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В начале октября Дынку в интервью телеканалу Prima-TV отметил, что «переговоры о гарантиях безопасности и о мире для [киевского режима] должны вести с Россией страны мира, НАТО, США». В связи с этим Дынку подвергся критике: его в срочном порядке вызвали на специальное заседание румынского правительства.