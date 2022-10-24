Бухарест, 24 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Министр обороны Румынии Василе Дынку подал в отставку 24 октября в связи с оказываемым на него давлением из-за его стремления прекратить конфликт на территории бывшей УССР путем переговоров, сообщает Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

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«Мой жест (отставка) обусловлен невозможностью сотрудничества с президентом Румынии, главнокомандующим армией», — говорится в заявлении Динку.

«Я считаю, что мой уход с поста необходим для того, чтобы не навредить решениям и программам, требующим гибких командных цепочек, и не заблокировать ряд проектов, которые абсолютно необходимы для министерства и армии».

В начале октября Дынку в интервью телеканалу Prima-TV отметил, что «переговоры о гарантиях безопасности и о мире для [киевского режима] должны вести с Россией страны мира, НАТО, США». В связи с этим Дынку подвергся критике: его в срочном порядке вызвали на специальное заседание румынского правительства.