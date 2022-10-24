Манагуа , 24 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Правительство Никарагуа поздравило Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая. Об этом пишет Prensa Latina.

Gov.cn Си Цзиньпин

«Мы хотели бы поздравить ваш народ, Компартию Китая, вас и членов Политбюро и Центрального комитета с этим очень важным моментом и событием на вашем историческом пути к полному благополучию при социализме с китайской спецификой», — говорится в послании.

Власти Никарагуа также назвали Си Цзиньпина братом и товарищем, а китайский народ — великим. Отмечается, что модель КНР является победоносной, а главная партия страны — триумфальной.