Власти Никарагуа поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР
Манагуа , 24 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Правительство Никарагуа поздравило Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая. Об этом пишет Prensa Latina.
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Си Цзиньпин
«Мы хотели бы поздравить ваш народ, Компартию Китая, вас и членов Политбюро и Центрального комитета с этим очень важным моментом и событием на вашем историческом пути к полному благополучию при социализме с китайской спецификой», — говорится в послании.
Власти Никарагуа также назвали Си Цзиньпина братом и товарищем, а китайский народ — великим. Отмечается, что модель КНР является победоносной, а главная партия страны — триумфальной.