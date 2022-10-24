Рига, , 14:10 — REGNUM

Флаг Rail Baltica sumin.lrv.lt

Ради строительства скоростной железной дороги Rail Baltic латвийский парламент поддержал ликвидацию культурных и природных памятников на ее пути. По мнению Telegram-канала «Русский дневник», эта «любопытная новость» лишний раз подтвердила истинную направленность проекта.

Тем более, что аналогичные решения примут или уже приняты в Эстонии и Литве, где также пройдет ветка новой железной дороги.

«Культурный памятник все эти годы было табу. Юрмала, например, переполнена разлагающейся рухлядью «сараев — памятников», трогать которые «не моги». И вот с невероятной легкостью патриотичные депутаты разрешают крушить «святое». Почему?», — задается вопросом канал.

И напоминает в этой связи: «Rail Baltic — странный долгострой. Он начинался с бюджета в 3,5 млрд евро в районе 2004 года, а сейчас его стоимость трудно оценить. Текущая — 8,5 млрд евро. С учетом более чем 20% инфляции, вы сами понимаете, в итоге уйдёт к 15 млрд евро, больше. Неважно».

По мнению автора заметки, протяженность самой дороги 870 км. Она связывает Скандинавию, Латвию, Литву, Эстонию с Польшей/Германией. И как раз в этом месте начинаются вопросы. Так как эксперты, в один голос, говорят: проект убыточен, нет достаточного пассажирского трафика, как и потока грузов. Тем более в условиях разрыва экономических связей с соседней Россией.

«Логический ответ лежит на поверхности. Rail Baltic — проект не гражданский, а военный, предназначенный для оперативной переброски к российской границе тяжелой техники, запчастей и прочего. Причем, этот военный проект финансируется деньгами европейских налогоплательщиков под легендой о строительстве гражданской инфраструктуры «недоразвитых стран», — обращает внимание Telegram-канал «Русский дневник».