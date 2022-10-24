Пекин, 24 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо с 25 октября на основе недавних изменений мировых цен на нефть, сообщил главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

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По данным Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 185 юаней (около $25,97) и 175 юаней за тонну соответственно. Согласно действующему механизму ценообразования, если международные цены на сырую нефть изменятся более чем на 50 юаней за тонну и останутся на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо в Китае, будут скорректированы соответствующим образом.

NDRC заявила, что три крупнейшие нефтяные компании Китая — Китайская национальная нефтяная корпорация, Китайская нефтехимическая корпорация и Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация — наряду с другими нефтеперерабатывающими компаниями должны поддерживать добычу нефти и облегчать транспортировку для обеспечения стабильных поставок.