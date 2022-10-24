Москва, , 14:09 — REGNUM Основными получателями зерна, которое вывозится по Чёрному морю из портов на территории бывш. УССР, являются страны Евросоюза. Об этом 24 октября сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Официальное интернет-представительство президента России

По его словам, основными получателями зерна в рамках «продовольственной сделки» являются страны, которые не относятся к числу беднейших.

«На беднейшие страны приходятся лишь малые доли, которые выходят из портов в Черном море. Более половины [киевского] зерна идет в страны Евросоюза, об этом есть статистика ООН», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хуссейном Брахимом Тахой.

Он призвал коллег активнее работать с руководством ООН, чтобы итогом зерновой сделки стала помощь беднейшим странам.

Также Лавров отмети, что западные санкции препятствуют поставкам российского зерна странам ОИС.