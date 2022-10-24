Москва, 24 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Основными получателями зерна, которое вывозится по Чёрному морю из портов на территории бывш. УССР, являются страны Евросоюза. Об этом 24 октября сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

По его словам, основными получателями зерна в рамках «продовольственной сделки» являются страны, которые не относятся к числу беднейших.

«На беднейшие страны приходятся лишь малые доли, которые выходят из портов в Черном море. Более половины [киевского] зерна идет в страны Евросоюза, об этом есть статистика ООН», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хуссейном Брахимом Тахой.

Он призвал коллег активнее работать с руководством ООН, чтобы итогом зерновой сделки стала помощь беднейшим странам.

Также Лавров отмети, что западные санкции препятствуют поставкам российского зерна странам ОИС.