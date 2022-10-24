Москва, , 14:09 — REGNUM Вопрос о подготовке киевским режимом «грязной бомбы» будет поднят Россией в Организации Объединённых Наций. Об этом 24 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После вчерашних телефонный переговоров министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами из Франции, Великобритании, Турции, но также еще и с главой Пентагона (Ллойдом — ред.) Остиным, мы предприняли необходимые шаги по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего в ООН в Нью-Йорке, и сегодня наши представители будут этим заниматься в расчете на заинтересованное и профессиональное обсуждение тех проблем, которые мы затронем», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения по поводу возможных провокаций Киева с использованием «грязной бомбы».

Также глава МИД РФ подчеркнул, что у российской стороны есть данные обладающих технологией по созданию такой «грязной бомбы» институтах на территории б. УССР, а также перепроверенные по соответствующим каналам данные на тему того, что такая возможность — это не просто подозрение и в этом случае «есть серьезное основание полагать, что подобные вещи могут планироваться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что мир не должен допустить обладания террористического режима Киева ядерным оружием.