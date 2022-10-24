Уфа, 24 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. 5,5 тысяч школьников приняли участие в пилотном проекте «Школьный туризм» в Башкирии. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Http://www.eduportal44.ru Школьники

Сообщается, что этот проект стартовал в республике в сентябре 2022 года. В двухдневные туры по Башкирии за неполные два месяца смогли отправиться 5,5 тысяч детей, что составляет половину от запланированного в 2022 году числа участников.

«Поездки бесплатные, рассчитаны на участие всех городов и районов Башкирии, идут по графику. На следующий год планируем намного увеличить объемы программы, уже подали заявок», — приводит пресс-служба слова министра предпринимательства и туризма регионаРустема Афзалова.

Отмечается, что на оказание этой услуги в 2022 году предусмотрено 77,7 млн рублей (в том числе 55,5 млн рублей — из федерального бюджета, 22,2 рублей — из республиканского бюджета).

Трансфер групп детей, их проживание и горячее питание в соответствии с установленными требованиями, страхование и соблюдение мер безопасности участников проекта, проведение культурно-познавательных экскурсий обеспечивают семь туроператоров региона. Данный проект рассчитан на учеников 5−9 классов.