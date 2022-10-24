Таллин, 24 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум.

jackmac34 Эстония

Таллин стал официальным кандидатом на получение звания спортивной столицы Европы 2025 года, сообщила мэрия столицы Эстонии.

Это стало известно после посещения города оценочной комиссией отбора конкурса. «Визит комиссии однозначно подтверждает то, что Таллин является серьезным претендентом на это звание», — сказал вице-мэр Виталий Белобровцев.

Президент организации ACES of Europe, присуждающей звание спортивной столицы, Джан Франческо Лупаттелли заверил мэрию, что комиссия надеется присудить звание спортивной столицы Европы 2025 года Таллину. Но для этого должны быть выполнены соответствующие условия.

Генеральный секретарь Ассоциации спортивных столиц Европы Хьюго Алонсо добавил, что оценочная комиссия оценит Таллин по 12 связанным со спортом критериям.

В сообщении указывается, что в Таллине проходят традиционные международные турниры по теннису, фехтованию, конному спорту, фигурному катанию и дзюдо. Таллинцы в среднем более подвижны, чем остальные жители Эстонии: в Таллине спортом занимаются 23 000 представителей молодежи. Здесь находится 530 спортивных сооружений и более 1 000 мест для занятий спортом.