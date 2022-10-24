Тбилиси, , 14:06 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев, прибывший 24 октября с визитом в Грузию, и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провели переговоры во дворце Мухрани под Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили president. az

«Были подчеркнуты особые дружеские отношения и стратегическое партнёрство между Грузией и Азербайджанской Республикой, отмечен высокий уровень стратегического партнерства и активного политического диалога между двумя странами», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Гарибашвили отметил, что стабильность в регионе нужна для экономического развития. Он заявил, что Грузия и Азербайджан сотрудничают для преодоления возникающих вызовов.

Стоит отметить, что Грузия пытается стать посредником при урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

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