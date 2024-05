Пекин, 24 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Грузовой поезд, перевозящий контейнеры с товарами, включая бумажную массу, кварцевый песок и керамику, прибыл в город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, что ознаменовало завершение 7000-го в этом году интермодального железнодорожного рейса по новому международному торговому коридору «Суша-море», сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Scoopnest.com Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу

Поезд отправился из порта Циньчжоу Гуанси-Чжуанского автономного района 21 октября и прибыл на станцию деревни Туаньцзэ в Чунцине около 23:00 по местному времени 22 октября, сообщает New Land-Sea Corridor Operation Co., Ltd. Запущенный в 2017 году новый международный торговый коридор «Суша-море» представляет собой торгово-логистический коридор, совместно построенный провинциальными регионами западного Китая и членами АСЕАН.

За последние пять лет новый международный торговый коридор «Суша-море» быстро развивался, расширив число пунктов назначения до 335 портов в 113 странах и регионах мира.