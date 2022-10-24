Санкт-Петербург, 24 октября 2022, 14:08 — REGNUM В наборы, которые получили мобилизованные и добровольцы, явившиеся сегодня в военный комиссариат Фрунзенского района, вошли зимние костюмы, термобелье, а также теплые носки, шапки и перчатки.
Передачу 30 комплектов теплой одежды совместно с представителями социально ответственного бизнеса Северной столицы организовал депутат из фракции «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Антон Соловьев.
По словам Антона Соловьева, такая поддержка будет оказываться и впредь, а также напомнил, что петербургские единороссы продолжают собирать гуманитарную помощь на площадке своей региональной общественной приемной, откуда сформированные гуманитарные конвои отправляют непосредственно на передовую.
Сейчас наш город и вся страна должны объединить свои усилия, чтобы поддержать наших военнослужащих, участвующих в военной спецоперации, убежден Михаил Пушкин ─ представитель частной петербургской компании, которая выступила одним из спонсоров закупки теплых вещей.
Оставаться дома и дальше безучастно наблюдать за спецоперацией невозможно, считает 49-летний петербуржец Вячеслав Старостенко, который пришел в военный комиссариат Фрунзенского района, чтобы записаться добровольцем.
Напомним, на прошлой неделе в рамках гуманитарной помощи депутаты городского парламента из фракции «Единой России» Юрий Гладунов, Александр Ходосок, Алексей Цивилев и Антон Соловьев отправили в действующую армию средства связи и коммуникации, обмундирование, спальные мешки и антисептики.