Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM В наборы, которые получили мобилизованные и добровольцы, явившиеся сегодня в военный комиссариат Фрунзенского района, вошли зимние костюмы, термобелье, а также теплые носки, шапки и перчатки.

Передачу 30 комплектов теплой одежды совместно с представителями социально ответственного бизнеса Северной столицы организовал депутат из фракции «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Антон Соловьев.

«В части каждый боец получает обязательный комплект одежды и оборудования. Но хочется проявить дополнительную обо всех, кто идёт защищать нашу Родину. Поэтому сегодня вместе с тёплыми пожеланиями горожан мы передаем бойцам тёплые вещи, приобретенные специально для них», ─ рассказал парламентарий.

По словам Антона Соловьева, такая поддержка будет оказываться и впредь, а также напомнил, что петербургские единороссы продолжают собирать гуманитарную помощь на площадке своей региональной общественной приемной, откуда сформированные гуманитарные конвои отправляют непосредственно на передовую.

Сейчас наш город и вся страна должны объединить свои усилия, чтобы поддержать наших военнослужащих, участвующих в военной спецоперации, убежден Михаил Пушкин ─ представитель частной петербургской компании, которая выступила одним из спонсоров закупки теплых вещей.

«Мы с удовольствием откликнулась на предложение «Единой России» принять участие в этой акции. Считаю, это наш гражданский долг ─ показать нашим бойцам, что у них есть надежный тыл. К тому же я сам вырос во Фрунзенском районе, так что судьбы мобилизованных и добровольцев этой территории мне вдвойне небезразличны», ─ подчеркнул бизнесмен.

Оставаться дома и дальше безучастно наблюдать за спецоперацией невозможно, считает 49-летний петербуржец Вячеслав Старостенко, который пришел в военный комиссариат Фрунзенского района, чтобы записаться добровольцем.

«Я ─ человек верующий. В армии не служил, но решил, что должен пойти на фронт ─ туда, где люди нуждаются в помощи. Готов копать окопы, помогать раненым, поддерживать их словом и верой. Церковь меня благословила. Дома меня будут ждать жена и сын», ─ поделился Вячеслав.

Напомним, на прошлой неделе в рамках гуманитарной помощи депутаты городского парламента из фракции «Единой России» Юрий Гладунов, Александр Ходосок, Алексей Цивилев и Антон Соловьев отправили в действующую армию средства связи и коммуникации, обмундирование, спальные мешки и антисептики.