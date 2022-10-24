Москва, , 14:03 — REGNUM Звание Героя России присвоено легендарному морскому пехотинцу с позывным «Струна». Об этом 24 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Звезда Героя России duma.gov.ru

На просьбу подтвердить информацию о том, что президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, Песков ответил: «Да, было присвоено».

Военнослужащий с позывным «Струна» получил известность благодаря видео, которые снимал военный корреспондент Андрей Филатов в штурмуемом Мариуполе. Он запомнился по яркому отличительному признаку — красному рюкзаку. Многие взаимодействовавшие с ним люди отмечали его бесстрашие и профессионализм. В июне 2022 года он получил ранение при подрыве мины.

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