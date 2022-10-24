Херсон, 24 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Не менее 50 тысяч жителей районов Херсонской области, располагающихся на правом берегу Днепра, планируется переместить на безопасные территории. Об этом 24 октября в телеграм-канале написала заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева.

Александр Полегенько ИА REGNUM Перемещенные жители Херсонской области

«Прогнозируем, что возможностью временно переместиться в комфортные условия воспользуются не менее 50 тысяч жителей правобережья Херсонской области. Граждане будут эвакуированы в ближайшие дни», — уточнила Губарева.

Как сообщало ИА REGNUM, организованное перемещение жителей Херсонской области началось с 19 октября, с 20 октября в регионе действует военное положение.