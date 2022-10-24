Донецк, 24 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:45 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.

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