* Талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 24 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Местные источники газеты «8 Собх» в провинции Бадахшан сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратились за помощью к группировке «Ансарулла» для подавления сил Фронта национального сопротивления в Бадахшане.

ArmyAmber Афганистан

Согласно источникам, большое количество членов таджикской группировки «Ансарулла» участвуют в боях между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Несколько членов этой группировки, в том числе Сафар, Абу Талха, Абу Саид и Абу Джафар, были убиты в недавних боях.

Следует отметить, что группировка «Ансарулла» присутствует в Бадахшане со времён предыдущего правительства. Это происходит несмотря на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя обязательство перед международным сообществом прервать связь с иностранными террористическими группировками.

Читайте также: Кровавые сражения Бадахшана: расстреляны 22 военнопленных