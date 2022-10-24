Томск, 24 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Томской области решение губернатора Владимира Мазур создан оперативный штаб по обеспечению реализации режима базовой готовности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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Штаб возглавил сам руководитель субъекта. Его заместителями назначены вице-губернатор по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, а также начальник регионального управления ФСБ Олег Трофимов.

В состав оперштаба вошли руководители областных управлений Росгвардии, МЧС, МВД, военный комиссар Томской области и председатель комитета по мобилизационной подготовке, федеральный инспектор по региону, а также семь заместителей губернатора.