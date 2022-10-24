Ульяновск, , 13:56 — REGNUM В Ульяновской области принят в новой редакции градостроительный устав. Одно из ключевых изменений касается возможности регистрировать в собственность объекты, построенные колхозами и переданные гражданам. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

На заседании Законодательного собрания Ульяновской области поддержаны предлагаемые поправки в градостроительный устав. Прежде всего, речь идёт об объектах, построенных до 2001 колхозами, совхозами или иными сельскохозяйственными организациями и переданных гражданам в собственность бесплатно. Согласно поправкам, для оформления прав на такие объекты больше не потребуются документы, подтверждающие разрешение на их строительство.

По данным депутатов, это позволит узаконить около 1 тыс. объектов для ведения сельского хозяйства. Также владельцы смогут вкладывать средства в развитие легализованные объектов.

Ещё одно изменение касается обязанности отображения на схеме территориального планирования Ульяновской области газопроводы и газораспределительные станции.

Третья новация касается возможности корректировать генеральный план фрагментарно, то есть в отношении части населённого пункта. Исключение составят зарезервированные участки для государственных или муниципальных нужд.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области депутаты поддержали ряд предложенных мер поддержки мобилизованных. В частности, они на два года освобождены от уплаты транспортного налога, также им будут бесплатно оказывать юридические услуги.

Подробнее: Ульяновских мобилизованных временно освободили от транспортного налога

Читайте ранее в этом сюжете: Мобилизованным в Ульяновской области бесплатно окажут юридические услуги