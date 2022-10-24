Курск, 24 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Контроль на въезд и выезд в городе Курчатове Курской области, в котором располагается Курская атомная электростанция (АЭС), усилен. Об этом 24 октября сообщил на оперативном совещании губернатор региона Роман Старовойте

Dmitriy 92 Курская АЭС

«В соответствии с поручениями, которые зафиксированы в указе президента, у нас принят целый комплекс мер по усилению контроля за безопасностью на территории региона, в том числе мы приняли решение по усилению контроля на основных магистралях в Курской области, в том числе это приграничные районы. Уже усилен контроль на въезд и выезд в Курчатове, где располагается Курская атомная электростанция», — приводит его слова ТАСС.

При этом Старовойт уточнил, что в данный момент оперативная обстановка не требует введения каких-либо ограничений на въезд в Курскую область или на выезд из неё.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооружённые формирования нацистского режима Киева делали попытки вклиниться в оборону Вооружённых сил (ВС) РФ на краснолиманском направлении, однако были отброшены.