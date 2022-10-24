Таллин, 24 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Большинство эстонских предприятий по строительству бревенчатых домов столкнулось с тупиковой ситуацией: санкции ударили по бизнесу не только высокими ценами, но и отсутствием качественной древесины по доступной цене, которую раньше поставляли Россия и Белоруссия.

(сс) Paweł Czerwinski Бревна

Об этом сообщило гостелевидение Эстонии ETV, отметив, что эти два фактора делают практически невозможной деятельность таких фирм из-за серьезного роста расходов. Проблема кажется нерешаемой, учитывая все обстоятельства.

В действующем недалеко от Ряпина предприятии по строительству бревенчатых домов Hobbiton производительность работ зависит, прежде всего, от работы опытных строителей, но и здесь сказывается рост цен на энергоносители.

«Хорошо то, что мы делаем большую часть нашей работы вручную, что на самом деле довольно редко встречается, и в этом смысле у нас не такое высокое потребление энергии», — сообщил руководитель по продажам OU Hobbiton Eesti Рагнер Лыбу.

Однако, добавил он, бревна работники должны сушить в сушилке, а это означает очень большой расход электроэнергии.

Поскольку предприятиям становится все труднее приобретать высококачественную древесину, а закупочные цены на бревна продолжают оставаться высокими, это серьезно влияет на способность компаний экспортировать продукцию, констатируют производители.