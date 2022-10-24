Пермь, 24 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Чайковском Пермского края 24 октября в школу № 4 ворвался вооружённый молодой человек, сообщает 59.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Информация о проникновении в образовательное учреждение вооруженного человека сначала появилась в соцсети. В администрации города информацию об инциденте подтвердили.

Утром неизвестный с ножом попытался проникнуть в школу через центральный вход, однако дверь оказалась закрытой. Молодой человек вёл себя агрессивно, пинал дверь. Впоследствии он обошёл здание, повредил дверь запасного выхода и проник в школу. Злоумышленника сразу задержали бойцы Росгвардии. Они прибыли по сигналу тревоги. Как только неизвестный начал ломиться через центральный вход, охранник нажал на кнопку тревожного вызова.

Пострадавших нет. Правоохранители проводят проверку.