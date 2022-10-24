Новая Каховка, Херсонская область, 24 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. ВСУ увеличили количество обстрелов Новой Каховки, сообщил 24 октября мэр города Владимир Леонтьев.

Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra Новая Каховка после нанесения удара ВСУ

«Ситуация стабильно напряженная. Она не меняется. Ракетных ударов все больше и больше. Ночью было три удара, сейчас они продолжаются в течение дня», — сказал он ТАСС.

Леонтьев добавил, что специалисты продолжают сброс воды на дамбе Каховской ГЭС, чтобы минимизировать риски от возможной провокации киевского режима.