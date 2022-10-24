Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» на базе Обуховского завода в Санкт-Петербурге к концу 2022 года выпустит тысячу беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили 24 октября в пресс-службе Минпромторга.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

Серийное производство многофункциональных беспилотников запустят в Петербурге. Делать их будут из отечественных материалов с помощью 3D-печати. Это даст им прочность и лёгкость.

«В комплекте: БПЛА, два сменных аккумулятора, планшетный компьютер с необходимым программным обеспечением, пульт управления, комплект для передачи видео на мобильное устройство, запасные лопасти и зарядные устройства», — отмечают в пресс-службе Минпромторга.

Отметим, что заряжать беспилотники можно и от обычной розетки, и от аккумулятора автомобиля. Благодаря их характеристикам дроны можно использовать и при ветре, и при низких температурах.