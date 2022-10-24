Владимир, 24 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере задержали полицейские во Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Пресс-служба Калужского областного управления МВД России Наркотики

Оперативники провели обыск у 47-летнего мужчины. В доме у подозреваемого обнаружили несколько свёртков с порошкообразными веществами. Экспертиза установила, что пакетах находилось свыше 400 граммов растительного и более 620 граммов синтетического наркотика. По словам задержанного, запрещённые вещества он нашёл в лесу и забрал с собой, планируя в дальнейшем сбыть.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.