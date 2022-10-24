Париж, , 13:52 — REGNUM Министр транспорта Франции Клеман Бон исключил введение новых требований на бастующих объектах, сообщает Le Parisien.

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«Если общенациональные данные показывают улучшение ситуации, это не означает, что на местном уровне нет более значительных трудностей», — признал Клеман Бон.

Поскольку два объекта TotalEnergies все еще заблокированы из-за забастовочного движения, в понедельник, 24 октября, на всех заправочных станциях все еще нет достаточного количества топлива.

По словам министра, чуть более 10% французских заправочных станций испытывают трудности с поставками, где отсутствует хотя бы один вид топлива. Цифра была раскрыта, когда правительство больше не публикует подробные оценки по регионам.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно индексу PMI Flash, опубликованному 24 октября S & P Global, сокращение активности в производственном секторе привело к стагнации французской экономики в октябре.

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