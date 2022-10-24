24 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Спустя год после парламентских выборов Совет представителей Ирака смог избрать президента и премьер-министра страны, положив конец затяжному политическому кризису. И хотя новое правительство страны ещё не до конца сформировано, ряд арабских держав приветствовал мир в Ираке, поскольку политическая стабильность в этой стране крайне важна для всего Ближнего Востока. Однако новое правительство, каким бы компромиссным оно ни было, не может решить всех проблем, которые стоят перед страной.

Артемий Шарапов, , 15:30 — REGNUM Внутренний кризис в Ираке разразился в октябре 2021 года сразу же после очередных парламентских выборов. Места в Совете представителей Ирака распределились таким образом, что ни одна из партий не смогла сформировать правительство большинства. В течение года страну по-настоящему лихорадило: акции протеста, конфликты между партиями, захват демонстрантами правительственных зданий и даже перестрелки в Багдаде стали практически нормой. Кроме того, на Ирак обрушились сразу несколько стихийных бедствий: засуха, пыльные бури и эпидемия холеры.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Ситуация в стране требовала стабильного и дееспособного правительства, и… чудо произошло. Почти через год после парламентских выборов депутатам удалось избрать президента и премьер-министра страны.

Стоит отметить, что, согласно конституции Ирака, ведущие должности в правительстве страны закреплены между представителями местных этнических и религиозных групп. Премьер-министр выбирается из числа арабов мусульман-шиитов, президент — из числа курдов, а спикер парламента — мусульманин-суннит. Однако даже при такой системе борьба за ведущие посты идёт крайне напряжённо. На протяжении нескольких месяцев парламент не мог избрать президента из числа представителей курдских партий. Компромиссным кандидатом стал Абдул-Латиф Рашид, который получил 162 голоса депутатов — против 99 голосов у действующего (на момент голосования) президента Бархама Салеха.

Салех приступил к исполнению своих обязанностей в понедельник, 17 октября. В тот день парламент Ирака смог определиться с тем, кто займёт должность главы правительства. Новым премьер-министром стал Мохаммед аль-Судани.

Совет министров Ирака cabinet.iq

Примечательно, что оба политика в первую очередь заявили о том, что намерены сотрудничать с представителями всех политических партий, этнических и религиозных групп.

Мохаммед аль-Судани также заявил, что в его правительство войдут арабы-сунниты, курды и некоторые депутаты, прошедшие в парламент как независимые.

Стоит отметить, что избрание нового правительства — вопрос небыстрый. Но сам факт назначения глав государства вызвал позитивную реакцию как в самом Ираке, так и в соседних странах. Избрание президента поддержал даже оппозиционный клерик Муктада ас-Садр, который ещё несколько месяцев назад призывал своих сторонников свергнуть парламент страны и провести досрочные перевыборы.

И действительно, стабилизация обстановки в Ираке может вызывать некоторый оптимизм. Сильное правительство сможет взять под контроль эпидемиологическую ситуацию в стране, а также нанести удар по терроризму, который поднял голову за долгие месяцы политической нестабильности.

Собственно, политическая стабильность в Ираке оказывает решающее влияние на всю систему безопасности Ближнего Востока. Саудовская Аравия, Сирия, Иран, Турция, Иордания теперь могут быть спокойными за свои границы. А иракцы могут надеяться на то, что компромиссное правительство при решении конфликтных ситуаций сможет учесть требования всех этнических групп.

Но в этой бочке мёда есть и своя ложка дёгтя. Несмотря на то, что иракцы смогли прийти к компромиссу и на время забыть противоречия ради блага своей страны. Вопрос в том, что правительство не способно разрешить стоящие перед страной проблемы.

Ирак David Stanley

Такие явления, как засуха и перенаселение страны, существуют объективно. Власти могут купировать их последствия, но разрешить эти кризисы — не в состоянии. А значит, главные проблемы страны никуда не денутся. Перенаселение и безработица ведут к тому, что беднейшие слои населения поддерживает демагогию террористов, которая обещает им золотые горы.

Также перенаселение и далее будет приводить к сокращению территории, пригодной для застройки. А это, в свою очередь, приводит к пыльным бурям и деградации сельского хозяйства и скотоводства из-за исчезновения пастбищ.

Поэтому, если новое правительство Ирака действительно хочет решать стоящие перед страной проблемы, ему стоит сосредоточиться на социальной программе. Однако сделать это в условиях всемирного энергетического и продовольственного кризиса будет довольно трудно. Ком проблем будет только увеличиваться, и не факт, что у властей хватит сил на то, чтобы его сдержать.