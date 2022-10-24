Тюмень, 24 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Тюменский областной суд отменил приговор бывшему сотруднику МЧС, который был осуждён за гибель семи инвалидов при пожаре в частном пансионате для престарелых. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

СУ СК России по Тюменской области Сгоревший дом престарелых

Дело бывшего сотрудника МЧС вернули на новое судебное рассмотрение. Приговор Тюменского районного суда был обжалован защитой.

Как выяснилось, частный жилой дом, где был организован пансионат для престарелых и инвалидов, не является объектом защиты и не подлежит проверке инспектором МЧС. Деятельность юридического лица и индивидуального предпринимателя на объекте, где произошел пожар, не осуществлялась. Вмененные экс-сотруднику МЧС нарушения требований пожарной безопасности не относятся к жилому дому и не были установлены специально созданной комиссией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 января 2021 года в доме на улице Трактовой посёлка Боровский Тюменского района произошёл пожар. После ликвидации огня были обнаружены тела четверых мужчин и трёх женщин. Они являлись постояльцами нелегального пансионата для пожилых людей. Все погибшие были ограниченными в передвижении инвалидами.