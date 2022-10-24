Магас, , 13:50 — REGNUM В Ингушетии часть пенсионеров не получила полагающиеся им выплаты за октябрь. С жалобами они обратились к главе республики Махмуду-Али Калиматову. Он дал поручение разобраться в ситуации. Как доложил председатель правительства региона Владимир Сластенин, задержка пенсий произошла по вине сотрудников регионального отделения Пенсионного фонда.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пенсии были задержаны из-за нарушений пенсионного законодательства, выявленных в ходе плановых проверок в отделении Пенсионного фонда РФ по Республике Ингушетия. По этому поводу Пенсионным фондом проводятся мероприятия по дополнительной проверке доставочных документов на октябрь текущего года», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем телеграмм-канале по итогам проверки.

Денежные средства должны поступить в республику в ближайшее время и все пенсионеры получат полагающиеся им выплаты, заверил Калиматов.