Москва, 24 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Россия неоднократно становилась объектом для атак террористов и международных террористов и многому научилась в борьбе с терроризмом. Об этом сегодня, 24 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Россия всегда будет хранить память о жертвах террористических атак, в том числе о погибших на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост».

«Россия знает боль, связанную с теми потерями и утратами. Мы понесли много потерь, но конечно, всегда будем хранить память о тех, кто погиб в результате этих атак», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле позитивно оценивают высказывание президента США Джо Байдена о том, что он не считает Россию страной — спонсором терроризма.

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