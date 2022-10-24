Мелитополь, 24 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Киевские боевики могут подорвать не только Каховскую, но и Днепровскую ГЭС, сообщил 24 октября лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Он рассказал, что Киев может устроить подрыв сразу двух гидроэлектростанций на Днепре — Каховской и Днепровской. По словам Рогова, такая вероятность существует. Председатель движения считает, что Киев таким образом может затопить Запорожскую АЭС.