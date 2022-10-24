Тель-Авив, Израиль, 24 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Израильская армия провела специальную операцию на северных границах страны. Об этом 24 октября сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление израильской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

По последним данным, в районе Хасбани была задержана группа контрабандистов, намеревавшихся ввезти партию оружия и наркотиков с территории Ливана.

Как сообщается, у преступников было изъято стрелковое оружие и партия наркотиков стоимостью в 800 000 шекелей (около $220 тыс). Задержанные контрабандисты и их груз были переданы в компетентные органы для проведения расследования.

По информации израильских властей, за попытками контрабанды оружия и наркотиков стоит группировка «Хезболла», действующая в южном Ливане.