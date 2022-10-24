Уфа, , 13:50 — REGNUM Прямое железнодорожного сообщение могут открыть между Уфой и Казанью. Об этом 24 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Железная дорога RonGreene

Глава региона сообщил, что этот вопрос он обсуждал на встрече с начальником Куйбышевской железной дороги — филиала «РЖД» Вячеславом Дмитриевым.

Он также отметил, что кроме этого скоро будет прорабатываться вопрос по созданию новых маршрутов в сторону Сибая и Магнитогорска.

Глава региона сообщил, что одной из главных задач минтранса региона является Уфимское железнодорожное кольцо.

Он также отметил, что в ноябре проект Уфимского железнодорожного кольца будет рассмотрен на экспертном совете.

«В случае положительного решения, будем выходить на финансирование через Фонд национального благосостояния России. Прошу в рамках подготовки предстоящей «Транспортной недели» в Москве обязательно направить письмо генеральному директору — председателю правления «РЖД» Олегу Белозерову. Я бы хотел с ним встретиться и снова этот вопрос обсудить. Вопрос не быстрый, но если методично им заниматься, то мы его решим», — отметил он.