* талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 13:50 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли 22 пленных бойца сопротивления и обезглавили одного из их командиров в провинции Бадахшан на северо-востоке страны. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта национального сопротивления уже несколько недель продолжаются в нескольких районах Бадахшана. Последний пример кровавого противостояния — расстрел 22 пленных бойцов сопротивления, у которых были связаны руки, и обезглавливание одного из командиров фронта.

По данным издания, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее расстреляли более 70 других пленных членов Фронта сопротивления в Панджшере. Международные организации, занимающиеся защитой прав человека, назвали это «военным преступлением». Согласно источникам, в ходе этих столкновений было убито более 35 членов Фронта сопротивления и 37 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В интервью газете источники сообщают, что в Бадахшане расстреляны 22 пленных бойца Фронта сопротивления. Согласно открытым источникам, они входят в число 40 членов фронта, расстрелянных в Бадахшане. Газета получила фотографии тел некоторых из этих погибших людей, на которых видно, что стреляли им в глаза.

Согласно источникам, расстрелы 22 пленных произошли в двух разных местах и в разное время. По их версии, Абдул Хамид Муджахид, один из бывших командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадахшане, который недавно вместе со своими людьми перешел на сторону Фронта сопротивления, попал в засаду и был убит в результате ожесточенного боя в местности Кафардара региона Шива. Восемь его соратников были расстреляны после взятия в плен, а еще несколько его бойцов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевезли в Файзабад, административный центр провинции Бадахшан.

Источник поясняет: «Бой с людьми Абдул Хамида Муджахида в Кафардара был очень ожесточённым, длился двое суток, и завершился только тогда, когда у них закончились боеприпасы. Погода была холодная, шёл дождь и снег. Их было гораздо меньше, чем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Свидетели подтверждают, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были источники среди людей Абдул Хамида, которые «раскрыли» их местонахождение, в результате чего боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли провести рекогносцировку местности и устроить засаду. В источниках упоминается человек, внедрившийся в отряд Абдул Хамида Муджахида, но газета «8 Собх» отказалась назвать имя этого человека из-за отсутствия доступа к подлинным документам.

Также, источники, близкие к Саиду Бахриддину Яфтали, одному из командиров Фронта сопротивления, сообщили следующее. В бою в местности Седарайе-Даулатшахи того же района Шива уезда Аргандж-Хва, после того, как закончились боеприпасы, он сдался в плен талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и был обезглавлен ими. Эти источники предоставили видеозапись газете «8 Собх», на которой видно, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезглавливают Яфтали, а некоторые и них танцуют вокруг и топчут его бездыханное тело. После обезглавливания Яфтали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли его солдат. Другие источники подтверждают, что он попал в засаду и погиб в бою, а голову ему отрезали уже после.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреливают членов Фронта сопротивления в Бадахшане, вероятно, в отместку за то, что около месяца назад силы фронта на короткий период захватили уезд Шикаи этой провинции. Тогда была опубликована видеозапись, показывающая, что талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава уезда и его люди захвачены Фронтом сопротивления. Затем фронт объявил, что освободил уездного главу и его людей.

Источники в Бадахшане добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили командующего ВВС Амануддина Мансура губернатором Бадахшана для усиления натиска на Фронт сопротивления. По их данным, после назначения губернатором Амануддин Мансур нанес массированные удары по силам фронта в уезде Яфтали Сувла и районе Шива.

Эти же источники сообщают, что за прошедшую неделю в Бадахшане было убито более 37 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе несколько известных командиров. Согласно источникам, были убиты маулави Шидаи, один из командиров в уезде Майми, Абдул Кадир Джарнил, заместитель комиссара уезда Майми, Хисам и Кари Абдул Карим, командиры пограничного батальона «Дарваз», и брат муллы Джумы из Наси.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевезли тела своих боевиков в провинциальную больницу Бадахшана в городе Файзабад и запретили к ним доступ врачей и медперсонала. Никто из сотрудников больницы не имеет доступа в больничный морг. Источники также сообщают, что в больнице у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть свои прозекторы и особая охрана. При вывозе тел своих людей они блокируют территорию и вводят строгие ограничения для пациентов и сотрудников больницы, и даже рядовые бойцы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеют доступа к телам.

Источник газеты «8 Собх» сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не вывозят тела погибших ежедневно, и поэтому точные цифры не ясны. По его словам, они переправляют раненых в Кабул и Кундуз, а в провинциальной больнице Бадахшана остаются только те, кто нуждается в неотложной помощи.

Источники во Фронте сопротивления подтверждают количество потерь противника, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не ответили на вопросы газеты «8 Собх» как по этому поводу, так и о боях в Бадахшане в целом.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли в Панджшере более 70 пленных бойцов Фронта национального фронта сопротивления. Газета «8 Собх» получила список людей, расстрелянных в провинции Панджшер в течение трёх дней. Список этих людей уже опубликован.

На опубликованных видеозаписях видно, что у них у всех были связаны руки. Эта акция вызвала негодование правозащитных организаций и учреждений. Amnesty International, Human Rights Watch и Независимая комиссия по правам человека Афганистана назвали расстрел пленных «военным преступлением» и обратились к Организации Объединенных Наций с призывом положить этому конец.

Совет ООН по правам человека 20 октября опубликовал отчёт о двенадцатидневной поездке специального докладчика Совета Ричарда Беннета в Афганистан. В отчёте говорится, что кризис прав человека в Афганистане является угрожающим, и мировое сообщество должно принять незамедлительные меры.

Независимая комиссия по правам человека Афганистана также считает убийство военнопленных в Бадахшане наглядным примером «военных преступлений». Наим Назари, глава комиссии, сказал: «С точки зрения четырёх Женевских конвенций и международного гуманитарного права убийство военнопленных является ярким примером военного преступления. Кроме того, убийство пленных считается предосудительным с точки зрения ислама и не имеет оправдания с точки зрения религии. Стороны войны не имеют права не только убивать пленных, но и не имеют права их пытать и притеснять».

Назари подчеркивает: «К сожалению, это не первый случай, когда пленников подвергают пыткам и издевательствам. Недавние инциденты в Панджшере и Бадахшане ясно показывают, что были совершены военные преступления. Пленные не только подвергались пыткам, но и были убиты, что явно противоречит международному гуманитарному праву».

Он заявил, что Комиссия по правам человека не только осуждает эти события, но и требует положить конец действиям, нарушающим международное гуманитарное право.

Также, организация «Афганские свидетели», базирующийся в Великобритании, изучив фото и видеозаписи убийств в Панджшере, говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли 27 заключённых.

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