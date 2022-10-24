Москва, 24 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. За 2022 год спрос потребителей на игровые мониторы вырос до 50%. Об этом сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на статистические данные «М. Видео-Эльдорадо».

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«Всего за девять месяцев продано 320 тыс. игровых ноутбуков и порядка 400 тыс. игровых мониторов», — рассказали в «М. Видео-Эльдорадо». Общий объем рынка устройств для гейминга составил около 50 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игровая площадка VK Play провела исследование, в рамках которого выяснила отношение граждан России к киберспорту и видеоиграм. Согласно результатам исследования, 24% респондентов играет на постоянной основе, 39% — периодически, ещё 18% играли в прошлом.