Калининград, , 13:45 — REGNUM На 2023 год правительство Калининградской области закладывает дефицитный бюджет. Однако планируется незначительный рост доходов в бюджет региона. Об этом пишет «Новый Калининград».

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что в новом законопроекте об областном бюджете на 2023 год доходы заложены в размере 109,8 млрд рублей, расходы же составят —122,8 млрд рублей. Таким образом, планируемый дефицит составит 13 млрд рублей. А в 2024 году он должен сократиться до 3,7 млрд рублей.

«Помимо имеющихся рисков, связанных с влиянием геополитической ситуации на экономику региона, есть риски по налоговым поступлениям, связанные с введением механизма единого налогового счета, а также с отменой с 2023 года института консолидированной группы налогоплательщиков. При этом в прогнозе учтена оценка поступлений от налогоплательщиков, зарегистрированных в специальном административном районе», — отметил министр финансов региона Виктор Порембской.

Напомним, что налоговые доходы, по прогнозу минфина области, в 2023 году вырастут на 3,6% в сравнении с 2022 годом, а неналоговые — на 1%.