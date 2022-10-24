Томск, 24 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. 24 октября из Томской области в войска отправилась новая группа мобилизованных военнослужащих. Об этом рассказал губернатор Владимир Мазур в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Владимира Мазура Проводы мобилизованных в Томской области

По его словам, они учли прошлый опыт и просьбы бойцов. С утра специалисты соцзащиты принимали у них на сборном пункте заявления на единовременную выплату. В течение трёх дней все выплаты будут произведены.

«Поручил главам муниципалитетов в 24 часа отвечать на просьбы от родных мобилизованных — жён, детей, родителей. Это касается и бытовых нужд, и устройства в детские сады, и других вопросов», — отметил глава региона.

Экипировку бойцам, которые готовят власти области совместно с предпринимателями и простыми жителями, также будут доставлять главы муниципалитетов.