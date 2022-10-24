Казань, 24 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В отношении 45-летнего жителя города Казани возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Свою причастность к совершению преступления мужчина признал, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По версии следствия, 21 октября в квартире одного из домов по улице Светлой подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения стал требовать у сестры и 91-летней бабушки отдать ему 95 тыс. рублей, которые женщина откладывала на похороны. Злоумышленник не получил денег, избил и выгнал из дома сестру, а потом нанес побои бабушке. В результате пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте. Мужчина вытащил ее тело на лестницу. Затем он вооружился охотничьим ружьем и заперся в квартире. Подозреваемый задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, верховный суд Татарии признал виновным ранее судимого 51-летнего уроженца города Чистополь в убийстве двух лиц, совершенном с целью сокрытия другого преступления, краже, умышленном уничтожении имущества путем поджога.

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