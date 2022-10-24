Москва, 24 октября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Вооружённые формирования нацистского режима Киева делали попытки вклиниться в оборону Вооружённых сил (ВС) РФ на краснолиманском направлении, однако были отброшены. Об этом 24 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На краснолиманском направлении подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что при этом было уничтожено более 20 боевиков ВСУ и две БМП киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что сведения о якобы присутствии иранских сил в Крыму не соответствуют действительности.