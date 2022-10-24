Москва, 24 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В результате применения Киевом «грязной ядерной бомбы» будут погублены жизни людей, однако это лишь малая доля последствий, заявил 24 октября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Rafael Mizrahi Бомба

Он рассказал, что применение «грязной бомбы» усиливает риски начала ядерной войны.

«А потом у нелюдей, которые заказывают подобного рода варварские эксперименты, развяжутся руки, и они влезут в этот конфликт по полной программе, масштабно и с применением таких сил и средств, что тогда уже риск ядерной войны, третьей мировой возрастет многократно и превратится в реальную угрозу», — сказал советник гендиректора «Росэнергоатома».

По мнению эксперта, данные риски очень реальны.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал грозу применения Киевом «грязной бомбы» и реакцию Запада на российские данные об этом.