Нальчик, 24 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. На всесезонном горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии будут открыты две канатные дороги и восемь трасс для катания горнолыжников. Согласно плану развития курорта, который реализует компания АО «Кавказ. РФ», новая инфраструктура появится уже к концу 2022 года.

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии

Одновременно с этой работой продолжается строительство парковки на 800 мест, создается современная территория с местами для отдыха, гостиничным комплексом, развитой инфраструктурой.

Всего по проекту, общая протяженность новых горнолыжных зон после открытия еще восьми трасс всех уровней сложности составит 6,2 км. В настоящее время на «Эльбрусе» работают три канатные дороги и шесть горнолыжных трасс. Для удовлетворения запроса туристов в этому курорту требуется возводить новые трассы и новые объекты туристской инфраструктуры, отметили в пресс-службе главы КБР.