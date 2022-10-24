24 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Курилы должны быть раз и навсегда выведены из политического и дипломатического диалога с Японией.

Анатолий Кошкин, , 15:28 — REGNUM О том, что Зеленский и его команда вознамерились «отблагодарить» русофобское японское правительство за финансовую и материальную поддержку вооруженной борьбы киевского режима против нашей страны и её народа заявлением о согласии признать российские Курильские острова… японскими, ИА REGNUM уже сообщало. Как и о том, что тем самым японцам была оказана медвежья услуга, ибо такой «дипломатический» выверт должен лишний раз убедить российское руководство в неприемлемости для Москвы постановки Японией «территориального вопроса» в любой форме.

Японские притязания на Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня теряющий на глазах поддержку своего народа премьер-министр Фумио Кисида вновь заявил, что считает «ценным» решение киевского режима признать позицию Токио по вопросу принадлежности южных Курильских островов. Такую точку зрения он высказал в понедельник, 24 октября, в ходе парламентских дебатов.

«Я считаю ценным то, что мы получаем понимание и поддержку японской позиции со стороны многих стран, включая [бывш. УССР]», — сказал премьер, отвечая на вопрос о том, как он относится к соответствующему постановлению («законодательного органа» киевской хунты), принятому 7 октября, и указу В. Зеленского.

Известно, что в начале октября «законодательный орган» киевской хунты принял постановление «Об обращении… к международному сообществу относительно северных территорий Японии» (№ 8108). Как говорится в тексте документа, «[«Законодательный орган» киевской хунты] заявляет о поддержке позиции Японии по её северным территориям», а также обращается к международным организациям с призывом к «поддержке и соответствующим действиям в отношении урегулирования статуса северных территорий Японии». Позднее Зеленский подписал соответствующий указ и выступил с видеообращением на эту тему.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Выражая свою положительную оценку дешевой уловки без меры услужливого «лидера» киевского режима, Кисида, вопреки неоднократно заявленной Москвой позиции о невозможности вести с Токио переговоры по надуманному «территориальному вопросу», назойливо и, я бы сказал, униженно, что называется, ломится в закрытую дверь. Он вновь и вновь убеждает японцев в намерении своего правительства «твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора» с Россией. Это напоминает ситуацию, когда назойливый посетитель при закрытой двери пытается пролезть в окно.

И это происходит в ситуации, когда Токио, демонстрируя русофобскую позицию, без какого-либо повода со стороны Москвы буквально обрушил политические, дипломатические и торгово-экономические отношения с нашей страной. Сохранив лишь те виды торговли, которые выгодны японскому бизнесу. Москва же даже в условиях, должно сказать, оскорбительных для нашей великой страны санкций терпеливо не сжигает мосты. Она идет на уступки Токио в весьма значимых для японской экономики отраслях, в первую очередь в поставках энергоносителей и рыболовстве, причем даже в российских территориальных водах, которые Токио в «законодательном порядке» нагло объявил своими.

Автор этих строк уже не в первый раз призывает высшую российскую власть, соблюдая Конституцию РФ и уважая волю народа, сделать заявление правительству Японии о том, что никакого «территориального вопроса» между Российской Федерацией и Японии не существует и отныне МИД РФ отказывается рассматривать нарушающие Основной закон нашего государства поползновения японских политиков, ставящих целью нарушить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Нежелание российских властей сделать такое заявление порождает подозрения в сохранении во властных структурах России так называемого «прояпонского лобби», ждущего возвращения 90-х годов, когда в нашей стране заправляли политиканы, вынашивавшие планы совершения преступной сделки «Курилы за кредиты».