Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Подавляющее большинство американских граждан считают, что оппозиция уничтожит США, если ее не остановить, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Опрос NBC News, опубликованный 23 октября, показал, что 81% респондентов-демократов заявили, что Республиканская партия «представляет угрозу, которая, если ее не остановить, разрушит Америку, какой мы ее знаем». С такой постановкой вопроса не согласились 17% опрошенных.

В свою очередь, то же самое о демократах заявили 79% респондентов-республиканцев. Лишь 20% республиканцев считают иначе.

Помимо выводов о поляризации в США, 47% респондентов заявили, что предпочитают, чтобы Конгресс оказался в руках демократов, за главенство республиканцев в законодательном органе выступили 46% опрошенных.

Между тем, 57% респондентов заявили, что промежуточные выборы в этом году более важны, чем предыдущие промежуточные выборы, 37% респондентов сказали, что они одинаково важны, а 6% сказали, что они менее важны.